قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عدوانية الجانب الإيراني تجعل من الصعب على دول الخليج أو الدول العربية أن تتحاور مع طهران قبل تغيير المنهج الإيراني.

وأضاف أبو الغيط خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل بث ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، أن هناك قرارات صادرة عن الجامعة العربية بشأن إيران والتدخلات الإيرانية في الإقليم العربي والأداء الإيراني بصفة عامة، وفي حالة تحفظ دولة أو اثنتين لا تتحفظان على كامل فقرات القرار بل تتحفظان على فقرة أو اثنتين في صلب القرار، نتيجة مواقف سياسية، لكن بصفة عامة الأداء الإيراني يحظى باستنكار، ويحظى بمواقف واضحة من قبَل الجامعة العربية.

وتابع أن فيما يتعلق بتركيا، فالجامعة لديها قرار موجه لتركيا بضرورة التوقف عن التدخل في الشأن العراقي وفي الأراضي العراقية والأراضي السورية، وبالتالي هناك موقف عربي فيما يتعلق بهذين البلدين، أما فيما يتعلق بإسرائيل فالموقف متقدم جدا عن أسلوب المعالجة لتركيا على سبيل المثال، هناك توافق كامل أن الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا، وأن الموقف العربي مساند للفلسطينيين بوضوح شديد.