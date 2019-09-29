أبو الغيط: الوضع العربي صعب للغاية ولا توجد انفراجات حقيقية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الوضع العربي صعب للغاية ولا توجد انفراجات حقيقية واضحة تؤشر إلى اقتراب تسوية أي من المشكلات التي تؤرق المواطن العربي.

وأضاف خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل بث ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، أن الموقف السوري شهد تطورا في موافقة الحكومة والمعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية، وهي اللجنة التي ستكون معنية بصياغة الدستور ووضع الإطار الجديد لسوريا الجديدة.

وتابع أنه على الجانب الآخر، هناك وضع صعب للغاية، حيث القصف العدواني والإجرامي والهجمة المدانة بالكامل التي تعرضت لها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، والهجوم على معامل تكرير النفط، التعرض للملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج، هذا وضع آخر، والقضية الفلسطينية وانزواء السعي لتسوية القضية الفلسطينية، هذا وضع ثالث.

واستطرد أن هناك صعوبة في التحرك من أجل التسوية الليبية، بينما اليمن تعاني من الوضع الإنساني والسياسي الصعب، موضحاً هناك صعوبات كثيرة في الوضع العربي، ربما البارقة الوحيدة هي السودان والتطورات الجديدة في شكل الحكم هناك.