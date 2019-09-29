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الأقباط يواصلون احتفالاتهم بـ"عيد الصليب" لليوم الثاني

الأقباط يواصلون احتفالاتهم بـ"عيد الصليب" لليوم الثاني

أعظم العبادات في الإسلام.. "الإفتاء" توضح فضل الدعاء

أعظم العبادات في الإسلام.. "الإفتاء" توضح فضل الدعاء

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أبو الغيط: الفلسطينيون سيرفضون خطة "دينيس روس" قبل أن تُطرح

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