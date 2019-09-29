أبو الغيط: الفلسطينيون سيرفضون خطة "دينيس روس" قبل أن تُطرح

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن خطة دينيس روس، المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، سترفض من الفلسطينيين قبل أن تُطرح.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، بث ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc": "عندما تأتي للفلسطينيين وتقول لهم قبل أن تقدم الخطة أن القدس عاصمة إسرائيل الموحدة، أي أخذت القدس الشرقية وأعطتها لإسرائيل، هذا ابتداء، وعندما تقول إن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ليست قانونية مثلما تصفها الأمم المتحدة، وبالتالي تكون أخذت موقفا، عندما تقول إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا- يجب حلها، عندما تقول إنه لا يوجد شيء اسمه اللاجئون الفلسطينيون، كل هذه مسائل تأخذ من القضية الفلسطينية العناصر المكونة لها، ثم تقول له سأمكنك من فتح دكاكينك في القرى والمدن في الساعة التي تحددها، وتنتخب محليات لمن تختاره، لكن لا توجد لديك فرصة الدولة".

وتابع: "هذا قطعا سيرفضه الفلسطينيون، ينتظرون اليوم أو غداً أو الشهر المقبل أو تُعرض بعد 3 أشهر، ستُرفض لأن المنهجية خطأ وفلسفة الاقتراب من المشكلة خطأ، عندما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الأخيرة إنه سيضم غور الأردن، إذا ماذا بقى من فلسطين تحت الاحتلال".