أمين الجامعة العربية: مصر غير راضية عن تعامل إثيوبيا بملف سد النهضة

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك صعوبات وعدم رضا مصري من تعامل الجانب الإثيوبي مع ملف سد النهضة.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل بث ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، أنه يفضل ترك الأمر للحكومة المصرية لتقرر ما ستفعله، فهناك مجتمع دولي وهناك دول لديها تأثير وتقدم مساعدات، وكذلك هناك قانون دولي وأمم متحدة ومجلس أمن.

وتابع: "هناك الكثير مما هو متاح لاتخاذه من خطوات، ويبدو أن مصر حاولت التوصل لاتفاق، وكان حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحا في أن ما حدث في ثورة يناير أدى إلى تحرك إثيوبيا لبناء سد النهضة دون تحرك من المسؤولين المصريين وقتها".