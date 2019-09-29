السعوديون ينعون عبدالعزيز الفغم حارس خادم الحرمين: "المخلص الأمين"

نعى عدد كبير من السعوديين، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وفاته اليوم، عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر "هاشتاج" عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن.

ونعى مكتب مدير ولي العهد، بدر العساكر، وفاة الفغم، عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب حساب باسم "ياسمين" ناعيا الفغم: "استأذنك بـ اروح يا عالي الشأن ما ودي اخليك بس غدروا فيّ، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان وأكبر شرف خدمتك وأكبر فخر لي".

وكتب حساب آخر باسم "عواططف": "رحمك الله أيها الأمين".

ورثى الشاعر السعودي سلطان بن بتلاء اللواء عبدالعزيز الفغم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وش هالصباح اللي ما غرّد به الطير؟ يفزع وطن ويفزّ من حلو نومه ما نعترض يالله بحكم المقادير ما دام ما للآدمي.. غير يومه هذا ما هو فقيد علوي ولا مطير هذا فقيد الدار.. شعب وحكومة!".

وكتب حساب باسم "مذهلة" ناعيا اللواء عبد العزيز الفغم: "رحل وهو مُخلصًا لدينه ومليكه ووطنه، مؤدياً لأمانته.. رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

ونعى حساب باسم "خالد الغيثي" وفاة الفغم: "أمينٌ مؤتَمَنٌ حتى رحل.. عليك الرحمة".

كان اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصدر الملك سلمان، منتصف 2017، أمرا ملكيا بترقية عبدالعزيز الغفم "ترقية استثنائية" إلى رتبة لواء، وفقا لجريدة "الشرق الأوسط".