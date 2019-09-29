تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 29 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

المجلس القومي للمرأة يطلق حملة "بلدي أمانة"

يطلق المجلس القومي للمرأة ولمدة ثلاثة أيام حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة"، بالتوازي فى جميع المحافظات، لتوعية السيدات المصريات في جميع المواقع بكيفية المساهمة في المجهودات التي تقوم بها الدولة، من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر" بمعهد أمناء الشرطة بطرة .

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "خلية الزيتون"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهم في قضية اتهامه وآخرين، باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون، والمعروفة إعلاميا بقضية "خلية الزيتون".

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

استكمال محاكمة متهمين إثنين في قضية "اغتيال النائب العام"

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية "اغتيال النائب العام".

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يقيم ملتقى أفريقيا

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ملتقى أفريقيا والذي يحمل عنوان "أفريقيا الجذور.. العمارة والتواصل" بالتعاون مع جمعية المعماريين المصريين، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، ويأتى هذا الملتقي على هامش رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

مكتبة القاهرة الكبرى تشهد رابع لقاءات البرنامج الشهري"اعرف أهلك"

تشهد مكتبة القاهرة الكبرى رابع لقاءات البرنامج الشهري"إعرف أهلك"، للتعرف على الثقافات الأفريقية المختلفة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والاحتفاء بعام (مصر- أفريقيا).

وينظم اللقاء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية.

مديرية الزراعة بالمنيا تبدأ حملة لمكافحة القوارض

تبدأ مديرية الزراعة بالمنيا حملة لمكافحة القوارض لمدة خمسة أيام، وفقًا لبرنامج زمنى محدد على مستوى مراكز المحافظة، عقب المحاصيل الشتوية لموسم 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن النظام الجديد الموحد للإعلان عن البعثات

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا للحديث عن النظام الجديد الموحد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات وذلك بحضور الدكتورة كاميلية صبحي القائم بعمل رئيس شئون البعثات بوزارة التعليم العالي، وقيادات الوزارة.

توزيع جوائز أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري بمركز الهناجر

يوزع اتحاد كتاب مصر، في الساعة السادسة مساء جوائز أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، وذلك بمركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية.

حفل تدشين مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

تدشن مؤسسة "فاروق حسنى للثقافة والفنون" حفل تدشين المؤسسة في تمام السابعة مساءً، في مقرها بالزمالك.

الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة تعقد اجتماعاً للنظر في خطة العمل للعام القضائي

تعقد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة، اجتماعاً في الثانية عشر ظهرا بمقر المحكمة، للنظر في خطة العمل للعام القضائي ( 2019/2020)، كما تعقد محكمة المنصورة الابتدائية اجتماعاً لأعضاء جمعيتها العمومية في الثانية عشر ظهرا للنظر في توزيع العمل خلال العام القضائى ( 2019/2020).