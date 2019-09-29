قال الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري علاج الصدر والحساسية ومدير مستشفى العباسية الأسبق، إنّ حالات الوفيات الناتجة عن السجائر الإلكترونية، بلغت حسب آخر إحصاء 12 حالة، وكلهم في سن أقل من 20 عاما.

وأضاف عبدالمجيد في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ التدخين العادي يصيب الإنسان بنحو 400 مادة مسرطنة وتليف الرئتين، والعديد من أمراض الصدر والرئة ومرض السدة الرئوية، موضحا أنّ علاقة السرطان بالتدخين بدأت منذ بداية الخمسينيات، وظهرت بسبب العديد من التجارب العلمية.

وتابع استشاري علاج الصدر والحساسية ومدير مستشفى العباسية الأسبق أنّ النيكوتين الموجود في السجائر أحد أنواع الإدمان، والسجائر الإلكترونية أو ما يطلق عليها "التبغ المسخن" أو "الشيشة الإلكترونية"، تم الترويج لها على أساس أنّها تساعد الناس في الإقلاع عن التدخين، لجذب المدخنين لأنواع أخرى من السجائر.

وأوضح عبدالحميد أنّ بعض الدول اتخذت قرارات مهمة بشأن هذا النوع من التدخين، إذ منعت امريكا التدخين الإلكتروني حتى الآن في 3 ولايات، بينما منعتها الهند تماما في أنحاء البلاد كافة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ أضرار التدخين الإلكتروني لا تختلف عن أضرار التدخين العادي.

ولفت استشاري علاج الصدر والحساسية ومدير مستشفى العباسية الأسبق إلى أنّ جمعية مكافحة التدخين والجمعية المصرية لأمراض الصدر، تستعد لبدء حملة شاملة للتوعية بخطورة وأضرار التدخين الإلكتروني.