"أزهر المنيا" يمنع التدخين بالمعاهد وتعليمات بالالتزام بالزي الموحد

أعلنت المنطقة الأزهرية بالمنيا، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ووضعت عددا من التعليمات الهامة، ومنها عدم دخول السيارات والدراجات النارية داخل المعاهد أو وقوفها أمام البوابات، وعدم استخدام وصلات الكهرباء العشوائية، وفصل مصادر الكهرباء والمياه بشكل يومي بعد انتهاء العمل والتأكد من سلامة المراوح ووسائل التهوية، وعدم التدخين داخل المعاهد، وعدم استخدام البوتاجاز الشعلة والسخانات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد محمد طلب رئيس منطقة المنيا الأزهرية، بمديرى الإدارات ورؤساء الأقسام، لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد، إذ شدد علي عدم وضع أى ملفات على أجهزة الحاسب الآلي غير ما يخص العملية التعليمية، والتخلص من أي مخلفات أو كهنة أخشاب أو ورق أو معادن موجودة داخل المكاتب أو بأي أدوار مختلفة أو فوق الأسطح والطرقات، وعدم حرق أي مخلفات والتأكد من وجود طفايات الحريق وسلامتها.

وحذر رئيس المنطقة من توجيه أى مكاتبات أو الإدلاء بأية معلومات أو بيانات إحصائية أو غيرها لأى جهة مختصة تحت أي مسمى دون استيفاء الاستطلاع الأمني بشأن التواصل والتعامل وعدم نشر أي معلومات تخص العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نبه على ضرورة تواجد عامل النوبتجية، وعدم ترك الحراسة لأي سبب من الأسباب والمرور على الفصول والقاعات والحجرات والأدوار للتأكد من خلوها من كل العاملين وجميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المعاهد إلا بعد التفتيش الدقيق.

ووجه أركان العملية التعليمية من الطلاب والمعلمين ومشايخ المعاهد بالظهور بالمظهر اللائق مع الالتزام بالزي الأزهري الموحد حفاظاً على مكانة الأزهر.