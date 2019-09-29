هنأ الفنان مصطفى قمر، نجله الفنان تيام قمر بمناسبة عيد ميلاده، بنشر صورة لهما عبر حساب مصطفى على إنستجرام.

وعلق قمر على الصورة: "كل سنة وانت طيب يا تيمو يا حبيبي يا بهجة حياتي، يا نجم المستقبل اللي بإذن الله هيكسر الدنيا نجاح، كل سنة وانت أجمل وأحن ابن في الدنيا، بحبك يا تيمو".

وولد تيام قمر 29 سبتمبر 1996 في محافظة القاهرة، ويبلغ من العمر 23 عاما، وحقق نجاحا ملحوظا في مجال التمثيل، إذ كان أول ظهور له مع والده في فيلم "قلب جريء"، وشارك أيضا في أفلام "بحبك وأنا كمان، وفين قلبي"، وفي مسلسل "ليالي الحلمية الجزء السادس"، ومسلسل "أبو البنات"، وخطف الأنظار بأدائه في مسلسل "أهو ده اللي صار".