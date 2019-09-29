قال الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنّ المديرية بصدد عقد ندوات شهرية عن بناء الوعي لدى الشباب وتفعيل الانتماء الوطني لديهم، بالاشتراك مع التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة بمديري الإدارات الفرعية وبحضور قيادات الدعوة، وشهد التنبيه على مديري الإدارات بتفعيل دور الواعظات والمرشدات بعقد ندوات تثقيفية للمرأة الريفية والاهتمام بقضايا المرأة وخاصة إدارات "صدفا، ديروط، وأبوتيج".

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل ندوات حملة "أسيوط بلا ثأر"، وإرسال تقرير أسبوعي بالندوات مدعمة بالصور، مع العلم بأنه سيتم المرور على هذه الندوات من قبل المتابعة الفنية بالمديرية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد القبيصي خلال الاجتماع ضرورة متابعة الدروس والقوافل الدعوية الثابتة والمدارس العلمية والقرآنية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والمقصرين، مشيرا إلى ضرورة الإعلان في الاجتماع الشهري عن المسابقة البحثية الخاصة بالأئمة التي تجريها مديرية أوقاف أسيوط عن آل البيت في السنة النبوية بالشروط والضوابط السابق نشرها في الإعلان على موقع المديرية ويتحمل مدير الإدارة المسؤولية حيال التقصير في ذلك .

وفى سياق متصل، شدد وكيل الوزارة على مدراء الإدارات بالمرور الكامل على ملحقات المساجد والأضرحة داخل نطاق كل إدارة وعمل تقرير عن هذا المرور فيما يخص سلامة الملحقات أو التعدي عليها، وإخطار المديرية بأي احتفالات تقام داخل المساجد الخاصة بكل إدارة قبلها بأسبوع على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وفي نهاية الاجتماع كلف وكيل الوزارة مدراء الإدارات بعمل حصر للأئمة ومقيمي الشعائر والعمال والمؤذنين القائمين على رأس العمل والحاصلين على إجازات خاصة، أو المرضى أو المحبوسين على ذمة قضايا أو أحكام كل على حدة، ويوقع من مدير الإدارة لإنشاء قاعدة بيانات صحيحة، وحال عدم دقة البيانات يتحمل مدير الإدارة المسؤولية القانونية.

وطالب وكيل الوزارة مدراء الإدارات، بالتعاون الكامل مع مسؤولي العدادات بشركة الكهرباء لتركيب العدادات مسبوقة الدفع للمساجد بعد إخطار المسؤولين بالمديرية.