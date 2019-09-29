قال بشير عبدالفتاح المتخصص في الشؤون التركية بمعهد الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إنّ هجوم الرئيس التركي رجب أردوغان على مصر، محاولة للهروب من أزماته الداخلية وصرف الانتباه عما تعانيه بلاده في الداخل والخارج بسبب سياساته الخاطئة، خاصة وسط تنبؤات بأنّ المستقبل التركي مظلم للغاية على الأصعدة كافة.

وأضاف عبدالفتاح في مداخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر" أنّ الاقتصاد التركي يتهاوى ويتراجع بسبب تدخلات أردوغان وصهره وزير المالية في إدارة الملف الاقتصادي بشكل فاشل، ما أدى إلى اقتراب الاقتصاد التركي من حافة الانهيار، كما أنّ الجانب السياسي هناك يعاني حالة من الانقسام داخل المجتمع التركي، فضلا عن تصدع كبير في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحالة انشقاقات أدت إلى خروج بعض السياسيين لتكوين أحزاب منفردة للمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وتابع المتخصص في الشؤون التركية بمعهد الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أنّ هناك مطالبات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن تجرى العام المقبل بدلا من عام 2023، للتخلص من أردوغان وحزبه،، لا سيما في ظل جمع الرئيس التركي لكل السلطات فى قبضته، وعدم تركه أي مساحة للقضاء أو الإعلام أو أي مؤسسة أخرى في الدولة لمحاسبته أو مراجعته.