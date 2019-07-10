اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده تواجه مشكلات اقتصادية خطيرة إن لم تكمل إصلاح البنك المركزي، خاصة أنّ تركيا دفعت ثمنا غاليا لتصرفات مدير البنك المركزي السابق، وقرارته كلفت البلاد ثمنا باهظا، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف أردوغان أنّ البنك المركزي أهم عنصر في الركيزة المالية للاقتصاد، وسيكون لدينا مشكلات خطيرة إن لم نصلحه إصلاحا تاما ونضعه على أسس سليمة.

وكان أردوغان أعلن سابقا خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان، أنّه عزل محافظ البنك المركزي لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.