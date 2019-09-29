تنظم الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة عين شمس، حفل غنائي، لكورال الجامعة، بعد غد، الثلاثاء، الأول من أكتوبر، في تمام الساعة 6 من مساء بعد غد، الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد.

ويفتتح الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس الحفل، مسرح رعاية شباب الجامعة، بعد أن شهد العديد من أوجه التطوير والتجديد.

كما يقام على خشبة المسرح، العديد من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة، خلال شهر أكتوبر، حيث يتم عرض مسرحية "ضليلة الحمار" يومي 2 و3 منه، ومسرحية "الحذاء المثقوب تحت المطر" يومي 7 و8 من الشهر ذاته، يليها عرض مسرحية "تريفوجا" على مدار يومي 9 و10 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن عرض مسرحية "تريفوجا" لطلاب كلية الحاسبات، قد حاز على جائزة أفضل عرض مسرحي بمسابقة الاكتفاء الذاتي بالجامعة، العام الماضي، ومن المقرر أن يشارك في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي.