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أبوالغيط: مصر غير راضية عن تطورات سد النهضة

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تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة بسبب الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة بسبب الصيانة وظروف التشغيل

بعد مقتله.. شاهد تنبؤ عراف لبناني عن عبدالعزيز الفغم في مطلع 2019

بعد مقتله.. شاهد تنبؤ عراف لبناني عن عبدالعزيز الفغم في مطلع 2019

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باحث: "الإخوان" كان تستهدف الأغنياء لضمان التمويل المالي للجماعة

تطبيق التربية العسكرية في مدرسة "بنها الميكانيكية"

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4 مليارات جنيه.. قصة أكبر تعويض لمصريين ضد الحكومة الليبية

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