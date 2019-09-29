تواصل محافظة أسيوط أعمال تطوير مدخل أسيوط الجنوبي بجوار مطلع كوبري الواسطى العلوي وتمثال وميدان "أم البطل"، والتي يجرى تطويره امتدادا لمحور طريق هضبة أسيوط الغربية، والذي يجرى العمل به تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أهمية التنسيق بين جهاز التعمير ولجنة التطوير وتجميل المحافظة؛ للانتهاء من تطوير المدخل الجنوبي، وتمثال وميدان "أم البطل" ضمن خطة تطوير الميادين وشوارع المحافظة والتي يجرى العمل بها بالتنسيق مع جامعة أسيوط للاستفادة من الخبرات العلمية بها.

وفي سياق آخر، قال نور الدين إن المحافظة تعمل جاهدة على رفع مستوى الخدمات القمدمة للمواطنين بالمراكز والمناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ اعتماد 30 مليون جنيه لأعمال الرصف بمركز ومدينة ديروط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2019 - 2020 للنهوض بشبكة الطرق بين القرى لافتا إلى أنه يجرى حاليًا فرش التربة الزلطية، تهميدا لرصف طرق بقرى دشلوط وصنبو وجرف سرحان.