أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بنجاح جامعة أسيوط في تطبيق المنظومة الإلكترونية للمقررات الدراسية كبديل عن المنظومة الورقية، وهو ما يعكس فكر إدارة الجامعة المتقدم ووعيها المستنير في اتخاذ خطوات تؤهلها لاستقبال طلاب التابلت خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس الجامعة، في جلسته الدورية عن شهر سبتمبر 2019 والمنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وكذلك عمداء الكليات.

وفي مستهل الجلسة، توجه الدكتور طارق الجمال بالشكر إلى أعضاء المجلس لتعاونهم وجهدهم، ما ساهم في تطبيق منظومة المقررات الإلكترونية للمرة الأولى، في الجامعات المصرية مهنئ أعضاء مجلس الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد.

ورحب رئيس جامعة أسيوط بانضمام الدكتورة أسماء عبد الناصر عقب انتدابها كأول عميدة لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية على مستوى الجمهورية يختص بذلك النوع من الدراسات البينية التي تجمع عدة تخصصات علمية.