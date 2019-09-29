يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووزير القوى العاملة، اليوم الأحد، مكتب عمل شرم الشيخ الجديد متعدد الأنشطة، على هامش ختام فعاليات مؤتمر الأسبوع التاسع للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 وحتى 29 سبتمبر؛ لتوعية المنشآت السياحية بضرورة مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وقال محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن مكتب عمل شرم الشيخ الجديد متعدد الأنشطة وجرى إقامته على مساحة 375 مترا ومكون من 3 طوابق الطابق الأول تشغيل وجزء منه علاقات عمل وهذه خدمات تؤديها القوى العاملة للعمال وأصحاب الأعمال وخصص الطابق الثاني للتفتيش ومدير المكتب والطابق الثالث عبارة عن شقتين مجهزين بالفرش لسكن الموظفين كل شقة تضم 3 غرف وصالة.

وأضاف أنه جرى إقامة المكتب على ثلاث مراحل وتجهيزه على أعلى مستوى بكل المرافق والتجهيزات من إطفاء ذاتي وكاميرات وتكيفات وبلغت التكلفة الكلية للمبني والتجهيزات 6 ملايين جنيه.