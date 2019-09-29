دشن قطاع التعليم و الطلاب بالجامعة برئاسة عبد الفتاح سعود أكبر منصة إلكترونية خدمية طلابية تحمل اسم "اعرف جامعتك"، في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة محمود المتيني على مواكبة النهضة التكنولوجية وتطبيقها بشكل عملي.

ويهدف التطبيق الإلكتروني المجاني الصادر باللغتين العربية والإنجليزية إلى توفير معلومات شاملة عن الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو بحثية وغيرها.

كما يقدم التطبيق خدماته الطلاب المصريين والوافدين عن مختلف الكليات والبرامج الجديدة ونظم الدراسة والشهادات والدرجات العلمية، وكذلك أرقام الخدمات العاجلة وخدمات المدن الجامعية وسبل الإعاشة، بالإضافة إلى منفذ إخباري يمكن من خلاله متابعة الأحداث اليومية داخل وخارج الحرم الجامعي.

التطبيق متاح لكل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ويتم تحميله من متجر Google play، وسوف يتم اتاحته قريباً على متجر App Store للأجهزة اللوحية وهواتف iphone.