وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم للطفلة وأسرتها٬ كما وجّهت وكيل الوزارة في الدقهلية وفريق التدخل السريع، بتشكيل فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية ووضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير "شقيقة جنة" إحدى دور الرعاية بالدقهلية.

كما وجّهت وزيرة التضامن بتوفير الخدمات لمحمد سمير حافظ والد الطفلة جنة صاحبه الخمس سنوات، التي قضت نتيجة تعذيب الجدة والخال٬ وتداولت قصتها صفحات التواصل الاجتماعي، وهم حاليا محبوسان على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشربين محافظة الدقهلية.

وتابعت الوزيرة أنّه تم تسجيل المواطن المذكور في برنامج تكافل وكرامة، وتم حجز كشف طبي له في المجالس الطبية بالمنصورة، فضلا عن تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للإعاقة، وصرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ 500 جنيه، وتم صرف مساعدة شهرية له بمبلغ 300 جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية، إضافة إلى تدريبه على وظيفة خادم مسجد بساط في القرية التي يقيم بها.