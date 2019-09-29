تسجيل الدخول
أبوالغيط: مصر غير راضية عن تطورات سد النهضة

أحدث الأخبار

وفد سياحي من دولة ألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي من دولة ألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

"ولاد رزق" يحقق 187 ألف جنيه أمس.. و"الفيل الأزرق" 103 آلاف

"ولاد رزق" يحقق 187 ألف جنيه أمس.. و"الفيل الأزرق" 103 آلاف

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل طالبات المدينة الجامعية بالحلوى

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل طالبات المدينة الجامعية بالحلوى

الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي

الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي

بأوركسترا الحلم.. جامعة القناة تحتفل بذكرى 6 أكتوبر

بأوركسترا الحلم.. جامعة القناة تحتفل بذكرى 6 أكتوبر

"الصحة": لدينا مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة يكفي سنة كاملة

"الصحة": لدينا مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة يكفي سنة كاملة

اختيارات الوطن

الطفلة أماني تحكي أيام العذاب: "جدتي خلعت أظافري بالبنسة.. عشان أكلت رز كتير"

الطفلة أماني تحكي أيام العذاب: "جدتي خلعت أظافري بالبنسة.. عشان أكلت رز كتير"

أفضل حارس شخصي في العالم.. حكاية لقب حصده "الفغم" قبل مقتله  

أفضل حارس شخصي في العالم.. حكاية لقب حصده "الفغم" قبل مقتله  

"قوائم الانتظار".. مبادرة رئاسية تنقذ أرواح المرضى

"قوائم الانتظار".. مبادرة رئاسية تنقذ أرواح المرضى

قيادات النشاط خلال ندوة "الوطن" يؤكدون: "التخصيم" يثبت فاعليته في تمويل معدلات نمو عالميا

قيادات النشاط خلال ندوة "الوطن" يؤكدون: "التخصيم" يثبت فاعليته في تمويل معدلات نمو عالميا

بعد إصابة 11 مواطنا بالإسكندرية.. أعراض تسمم الفسيخ وكيفية الإبلاغ عنه

بعد إصابة 11 مواطنا بالإسكندرية.. أعراض تسمم الفسيخ وكيفية الإبلاغ عنه

اقتصاديا.. كيف يؤثر خفض "المركزي" لأسعار الفائدة على المواطن؟!

اقتصاديا.. كيف يؤثر خفض "المركزي" لأسعار الفائدة على المواطن؟!

الأكثر قراءة

عاجل