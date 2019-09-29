واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في رفع المخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وأوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي، أن أعمال النظافة ورفع المخلفات شملت قرى إبشادات والروضة والمعصرة ودير البرشا، حيث جرى رفع 270 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة.

وتمكنت مديرية التموين، من ضبط 59 مخالفة تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.