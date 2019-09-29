أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي أستاذ جراحة بقصر العيني للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم ارتكب جريمة التعامل في الأعضاء البشرية بنقل وزراعة الأعضاء وحاز مبالغ قدرت بنصف مليون جنيه وقرابة 100 ألف دولار أمريكي عثر عليها بمسكنه واستمثر جانبا من الأموال في شراء وتملك وحدات سكنية وعقارية وشراء سيارات ومشغولات ذهبية ووضع أموال في أوعية ادخارية بمبلغ 3 ملايين جنيه باسمه واسم نجله ونجلته لإخفاء حقيقة الأموال وعدم التوصل لمصادرها غير المشروعة.

وانتهت تحقيقات النيابة، إلى إدانة المتهم والتوصل لحقيقة الأموال التي حصل عليها بطريق غير مشروع وإخفائها في شكل عقارات ومشغولات ذهبية توصلت التحقيقات إلى أنها من متحصلات النشاط الإجرامي له.

وقررت النيابة، إحالته للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة والاتهامات المسنوبة له في القضية.