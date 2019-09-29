إصابة 5 أشخاص في حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية

أعلنت إمارة مكة، إصابة 5 حالات في حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كانت إمارة مكة، أعلنت قبل قليل، اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين في جدة.