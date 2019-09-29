كوريا الجنوبية وبريطانيا تدشنان قناة اتصال للحوار قبل "بريكست"

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، أن سول ولندن سوف تدشنان قناة اتصال عالية المستوى هذا الأسبوع؛ لمناقشة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الدولتين ستناقشان قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي وتمويل التغير المناخي وقطاع الطاقة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كرر اليوم، عزمه على تنفيذ "بريكست"، مهما كلف الأمر في 31 أكتوبر المقبل، وذلك قبل افتتاح مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر شمال غربي البلاد في ظل حالة من الفوضى السياسية في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفيما بلغت الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ذروتها، اعتبر بوريس جونسون أن "الطريقة الفضلى لإنهاء تلك الانقسامات هي في تنفيذ بريكست في 31 أكتوبر المقبل، والسماح لهذا البلد بالمضي قدماً".

وكان جونسون تولى رئاسة الحكومة في نهاية يوليو الماضي مؤكدا التزامه تنفيذ بريكست الذي صوت 52% من البريطانيين لصالحه خلال استفتاء في عام 2016، حتى بدون اتفاق على طريقة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ما قد يخفف من التداعيات السلبية على الاقتصاد البريطاني.

يُذكر أن هناك مخاوفًا في سول من أن المصدّرين الكوريين الجنوبيين ربما لن يستمروا في التمتع بمميزات اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين سول والاتحاد الأوروبي بعد "البريكست".