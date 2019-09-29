تمكن الجيش الوطني الصومالي، اليوم، من قتل 20 عنصرًا من حركة "الشباب" في البلاد من بينهم قائد بارز خلال عملية أمنية نُفذت بمنطقة "شابيلي السفلى" جنوب غربي البلاد، وقال مسئولون عسكريون، في تصريحات نقلها راديو "شابيلي" الصومالي، إن القوات الصومالية قتلت حسن أبشير جبريل، خلال قصف استهدف وكر للحركة الصومالية التي كان مقاتلوها المدججون بالسلاح يجمعون أنفسهم مجددًا خارج البلدة التي نفذت العملية بضواحيها.

وأشار راديو "شابيلي"، إلى أن عملية تصفية "جبريل" تأتي ردًا على الهجمات العديدة التي شنتها على بلدتي "جانيل" و"باري" الواقعتين في منطقة "شابيلي السفلى" فيما لم يرد تعليق من حركة "الشباب" الصومالية المتمردة على الأحداث الأخيرة التي استهدفت مقاتليها.

وكانت القوات الصومالية ، المدعومة من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة اختصارًا بـ "أميصوم"، قتلت مؤخرًا عشرات العناصر التابعة للحركة في مداهمات لأوكارهم كما كثفت القوات من العمليات الأمنية المتتالية وسط الصومال وجنوبها بغرض طرد المسلحين خارج هذه المناطق.