توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى ميناء دمياط، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالقطاعين الزراعي والحيواني.

استقبل المحافظ والوزير، فى مستهل جولتهما، اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط بمكتبه بمقر الهيئة، إذ تم عقد لقاء بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور أشرف هاشم، رئيس المعمل المركزي للأغذية والأعلاف، الذي تناول عرضا مفصلا عن أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء وكذلك المشروعات المستقبلية والأنشطة المختلفة التي يقوم بها في مجال الواردات والصادرات بالإضافة إلى توضيح كل الميزات التنافسية التي يتمتع بها ميناء دمياط.

وافتتحت عوض ووزير الزراعة المعامل الجديدة "البروتين، السموم، الحبوب والعناصر"، بفرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث تفقدا تلك المعامل التي تجري تحليل العينات الأولية المستخدمة في صناعة الأعلاف من الشحنات الواردة للميناء، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، وبما يضمن سرعة تحليل تلك العينات فى مدة أقصاها 72 ساعة توفيرا للوقت والجهد وكذلك تقليل عدد العينات التي يستوجب تحويلها إلى المركز الرئيسي بمحافظة القاهرة، مما يحد من تكدس السفن بالميناء.

وفى ختام الزيارة تفقدت محافظ دمياط و الدكتور عز الدين أبو ستيت، مبنى معهد بحوث الصحة الحيوانية، الذي يعد خط الدفاع الأول في مجال صحة الإنسان وسلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، حيث يقوم المعهد بفحص الأغذية الواردة والمصدرة والمتداولة بالسوق المحلي ذات الأصل الحيواني اللحوم ومنتجاتها والأسماك والدواجن، وكذلك أغذية الحيوانات الأليفة والأعلاف في مدة لا تزيد عن 72 ساعة فضلا عن الدور الذى يقوم به لنشر الوعي الثقافي والصحي للعاملين بالمعامل والمزارع والمنشآت من خلال عقد دورات تدريبية ومؤتمرات علمية، للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.