تفاعلت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع القصة الإنسانية التي نشرتها "الوطن"، تحت عنوان: شهيد الشهامة.. "فراج" أنقذ طفلين من الموت وصدمه القطار في العياط، مكلفة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بإجراء بحث اجتماعي وتوفير اللازم وفقًا للبحث.

وسطر أحد شباب قرية كفر عمار بمحافظة الجيزة ويدعى أحمد فراج موقفا بطوليا، أثناء ذهابه لعمله يوميا في السادسة صباحا، عندما شاهد طفلين بالسنة الثالثة والثانية بالمرحلة الابتدائي على شريط السكة الحديد، وشاهد قطارا سريعا فارتفع صوته "حاسب يابني أوع القطر جاي، أجري" واستخدم كل قوته وسرعته واستطاع أن ينقذ التلميذين قبل أن يدهسهما القطار، لكن شجاعته انتهت بتقديم حياته فداء لإنقاذ الطفلين، وانتشرت قصته كالنار في الهشيم على "السوشيال ميديا".