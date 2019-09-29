عدد "الوطن" غدا الإثنين

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الإثنين.. «السيسي» يوجه بتحسين الأوضاع المعيشية لأئمة الأوقاف وتنمية قدراتهم لمواجهة التطرف.. الرئيس يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المتحف الكبير وافتتاحه وفقا للمعايير العالمية.

كما تقرأ.. قضية «جنة» تصل البرلمان.. وإيداع شقيقتها دار رعاية.. ووالدهما: القرار يحرمها من الأبوة.. تعديل قانوني الطفل والأحوال الشخصية يتضمن تغليظ عقوبات التعذيب.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. الزمالك يقرر التصعيد ضد جينيراسيون ويتسلح بتقرير المراقب والحكام.. و«شيكابالا» يتوسط لتصفية الأجواء بين «ميتشو» وحازم إمام.. اتحاد الكرة يتضامن مع الزمالك ويجهز رد لإرساله إلى «كاف» بعد رفض الاتحاد السنغالي تعديل موعد اللقاء 24 ساعة.