قام الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقّدية مفاجئة صباح اليوم، لمدينة البنات الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام سير إجراءات تسكين بناته الطالبات، موجهاً مديرى المدن الجامعة بمتابعة الموظفين لحظة بلحظة وإزالة جميع المعوقات أمام بناته خلال مراحل التسكين، مؤكداً ضرورة تسهيل جميع الإجراءات، والتيسير على الطالبات، حتى يتسنى لهن الاستقرار بأسرع وقت ممكن، والالتفات إلى دراستهن، واستثمار وقتهن فى تحصيل العلم.

بدء تسكين مدينة دمياط اليوم وبدء اختبارات معهد التمريض

وأعلن الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، أنه تقرّر بدء تسكين المدن الجامعية بكليات الجامعة بدمياط، بدءاً من غدًا (الاثنين).

وأوضح «راشد» أنه وفى ضوء اجتماع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحرى بطنطا، وهدى فوزى، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر، لبحث انتهاء استعدادات المدن الجامعة لاستقبال الطلاب، تقرر بدء التسكين بالمدن الجامعة بدمياط من صباح غدًا (الاثنين) وفق الضوابط المنظمة لذلك بالمدن الجامعية.

ولفت «راشد» إلى أن رئيس الجامعة وجّه جميع الإدارات بتيسير إجراءات التسكين على الطلاب والطالبات، والعمل على تهيئة وتزويد المدينة بكل الأدوات والإمكانيات المتاحة التى تساعد أبناءه وبناته على القيام برسالتهم كما ينبغى، خلال وجودهم بالجامعة.