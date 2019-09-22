تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، كلية طب بنين القاهرة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وتفقد المحرصاوي، بحسب بيان الجامعة، مدرج الفرقة الأولى وعقد لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد، حثهم خلاله على الانتظام في دراستهم من اليوم الأول، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تردد بين الحين والآخر، والحرص على تحصيل العلم النافع.

ووزع رئيس جامعة الأزهر بعض الهدايا الرمزية على الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، كما وجه رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة التواجد بين الطلاب والطالبات في المدرجات، والحرص على تذليل أي عقبات تواجههم.

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات المتميزة حيث كانت في طليعة الكليات التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.