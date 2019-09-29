تستعد وزارة المالية لجمع نحو 38 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة بآجال 182 و364 و91 و273 يوماً، صباح الثلاثاء، عبر البنك المركزى.

وكشفت بيانات البنك عن عزم الوزارة طرح أذون خزانة أجل 182 يوماً بقيمة 9.25 مليار جنيه، إلى جانب طرح أذون أجل 364 يوماً بقيمة إجمالية 9.75 مليار جنيه، وأذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 9.25 مليار، وأخيراً طرح أذون خزانة أجل 273 يوماً بقيمة 9.5 مليار جنيه.

وتسعى الوزارة إلى تدبير احتياجاتها وسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، عبر عدة وسائل تمويلية، من بينها طرح أذون خزانة، وتنيب «المالية» البنك المركزى فى عمليات الطرح، ونجحت الوزارة فى جمع 20.5 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة أجل 182 و364 يوماً، الخميس الماضى، بمتوسط أسعار فائدة 15.75 و15.36% على التوالى، قبل ساعات من خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بمعدل 1%، مساء الخميس.

وكشف مصدر حكومى، لـ«الوطن»، أنه رغم أن قرار خفض أسعار الفائدة سيسهم فى خفض إجمالى الدين العام نتيجة تراجع معدلات الفائدة التى تقترض بها وزارة المالية محلياً، وأن تراجع معدل الفائدة بنسبة 1% يوفر من الدين العام ما يقدر بـ40 مليار جنيه سنوياً، فإن هناك مخاوف حكومية من عزوف المستثمرين عن شراء الأذون أو سندات الخزانة.