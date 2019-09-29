"القوى العاملة" تحذّر العمال من ترويج الشائعات التى تضر بالاقتصاد

حذّرت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم العمال المصريين من الترويج لأى معلومة خاطئة، والانسياق وراء أصحاب النوايا الخبيثة الذين يريدون عرقلة خطوط الإنتاج وهدم الاقتصاد القومى ويكرهونَ البناء.

وحثّت الوزارة العمال على الأمانة فى نقل المعلومات، مؤكدة أن الكلمة أمانة ونشرها مسئولية تقع على عاتق الجميع، ولا يجب الاستماع للمغرضين، لأن البلاد تُبنى بتكاتُف وتعاون عمال مصر، حتى تصل بها إلى برِّ الأمان.

جاء ذلك فى بيان عقب افتتاح مكتب عمل شرم الشيخ متعدّد الأنشطة، للتشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وأكدت الوزارة أن مكتب العمل متعدّد الأنشطة سيقوم بمهمة تسهيل وتيسير الخدمات المقدّمة للمواطنين، وإنجاز جميع أعمالهم بسهولة ويسر.

وأضاف البيان أن تأسيس مكتب للعمل بجنوب سيناء يأتى استكمالاً للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين، والارتقاء بها فى جميع النواحى، كما أنه يعتبر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجّهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائياً.

تسليم 17 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

كما أعلنت الوزارة عن تسليم 17 عقداً لذوى القدرات الخاصة، للعمل بفنادق مدينة شرم الشيخ، تُسهم فى توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.