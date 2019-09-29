قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه جارٍ إعداد تشريع لتقنين مراكز علاج ومكافحة الإدمان غير المرخصة، للحفاظ على حقوق المرضى، وأضاف «عثمان»، لـ«الوطن»، أن مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة، والذى يتم إعداده بالتنسيق مع عدد من الوزارات يضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها، بما يعلى من حقوق مريض الإدمان، ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل، وفقاً للبرامج العلمية المعتمدة.

كما يضع المشروع، بحسب «عثمان»، ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز على مستوى البنية التحتية والقوى البشرية المؤهلة للعمل فيها، وأيضاً عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التى تدار من خلال أشخاص غير متخصصين وتهدد حياة المرضى.

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان، اليوم، بضرورة إبلاغ المواطنين عن الأماكن غير المرخصة لعلاج المدمنين، لافتة إلى أن مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، شكل لجنة مشتركة بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية لإعداد نظام متكامل لضمان جودة المراكز، وفقاً للمؤشرات العلمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لمتابعة تطبيق معايير جودة البرامج التأهيلية فى كافة المراكز العلاجية التى يتم افتتاحها، ولفتت الوزارة إلى أنه جار افتتاح ٤ مراكز علاجية جديدة بمحافظات «الفيوم، بنى سويف، سوهاج، ودمياط» الفترة المقبلة.