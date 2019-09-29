للمقبلين على الزواج.. أماكن لبيع الأثاث بأسعار مخفضة

كثير من الشباب يبحث عن أماكن لبيع أثاث المنزل لفرش منزله، بأسعار مخفضة، وذلك حتى يتمكن من الزواج، وتستعرض "الوطن" أماكن لبيع الأثاث المنزلي بأسعار مناسبة لبداية حياة الشباب ومنها:

المناصرة بالقاهرة

تتميز تلك المنطقة بمواكبة موضة الأثاث السنوية، ولكن بأسعار "على قد الإيد" كما يتوافر بها المعارض والمحلات التي تقدم عروض شراء ثلاث غرف بأسعار مخفضة، أو تتيح فرصة التقسيط.

البيباني خلف القلعة

تشتهر تلك المنطقة بمحلات النجارين التي يمكنهم تنفيذ أي تصميم بإمكانيات الزبون، ومن الممكن أن ينفذوا أشهر الموديلات من محلات عالمية بجودة جيدة وبأسعار مخفضة.

شارع سيدي عبدالرحمن بدمياط

على الرغم أن محافظة دمياط بأكملها تتميز بالأثاث الفاخر وهي تعتبر قلعة لصناعة الأثاث، ومركز التصدير للعالم ولا تقتصر على مصر فقط، الا أن هذا الشارع يتميز بوجود الأثاث متوسط السعر وفي متناول الشباب في مقتبل الحياة، كما أن هناك بعض المعارض التي تتيح شراء أكثر من غرفة مع إمكانية التقسيط.

قرية "كتامة" بالغربية

تشتهر تلك القرية بصناعة الأثاث بمختلف مستوياتها، وتتميز تلك القرية بإمكانية طلب الموديل الذي تحتاج تنفيذه، حسب إمكانياتك، وتعد تلك القرية بمثابة القلعة الثانية لصناعة الأثاث بعد دمياط.