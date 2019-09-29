السفير اليوناني يزور المتحف المصري الكبير ويعبر عن "انبهاره": صرح عظيم

استقبل مسئولو مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، اليوم، سفير دولة اليونان الجديد بالقاهرة نيكولاس جاريليدس، وقرينته، والبروفيسور كريستوس زيريفوس، عضو أكاديمية أثينا، واصطحب الطيب عباس مدير عام المتحف للشئون الأثرية، السفير اليوناني في جولة حول معامل الترميم المختلفة بالمركز وخاصة مركز ترميم الأخشاب الذي يتم فيه ترميم التابوت المذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ أمون.

وقال الدكتور الطيب عباس، في تصريح اليوم، إن سفير اليونان كان حريصا على زيارة المتحف فور توليه مهام منصبه لمشاهدة هذا الصرح الذي تبنيه مصر للعالم، والذي وصفه بالعظيم، مضيفا أن السفير اليوناني والوفد المرافق له، أعربوا عن انبهارهم بمعامل الترميم وبالأسلوب العلمي الذي يتبعه المرممون المصريون في ترميم المقتنيات الأثرية.