وقع صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، اتفاقية تعاون مشترك.

وقال بيان عن الجامعة، إن الاتفاقية وقعت في إطار اهتمام الجامعة وروتاري بتنمية مهارات الشباب لخلق جيل جديد من الشباب القادر على حمل راية التقدم وخلق قيادات جديدة. ولأن الجامعة أحد المراكز الرئيسية للشباب.

ونصت بنود الاتفاقية على عدة خدمات تقدمها الجامعة وروتاري، منها عمل حملات متكررة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم المصري كما تقوم كلية الطب بدعم القوافل العلاجية بالأطباء من التخصصات المختلفة وتتعاون الجهتين في تنظيم الندوات وورش العمل بالإضافة إلى ذلك تقوم الجهتين بالتعاون لتدريب الشباب على أيدي مدربين معتمدين على التنمية البشرية.