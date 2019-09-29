قالت وزارة الخارجية الروسية إنه سيكون هناك رد موازٍ تجاه وسائل الإعلام البريطانية، بعد رفض حزب المحافظين البريطاني منح اعتماد صحافيي وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية للأنباء، لتغطية مؤتمره.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، الى أنه تم رفض اعتماد وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" لتغطية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني، قبل يوم من بدايته، بالرغم من أن تقديم الطلب تم قبل شهر من بدء المؤتمر.

جدير بالذكر، أن حزب العمال البريطاني المعارض قدم في سبتمبر اعتمادا لصحفيي سبوتنيك لحضور مؤتمر مماثل.