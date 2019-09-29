قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قد عملت قبل بداية العام الدراسي الحالي بفترة كافية لإصدار أمر لكافة المحافظات لتمهيد الطرق وتجهيز البنية التحتية الخاصة بطرق المدارس ورفع المخلفات والتأكد من الصيانة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، على فضائية "النهار"، أن هناك عددا من الممارسات السلبية التي تحدث مثل هروب الطلاب من مدارسهم للجلوس على المقاهي بجوار المدارس؛ ويتم مراقبتهم جيدا، موضحا أن رؤساء الأحياء يتواجدون في الشوارع للاطمئنان على سير العملية التعليمية "العمل المكتبي يكون في الفترة المسائية فقط".

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك عددا من الحملات لضبط المخالفين من الكافيهات وتتضمن 3 لجان من جهات حكومية مختلفة.