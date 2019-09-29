بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، مع الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي أنطونيو أستوريز وايت، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات البرلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن الجانبين تناولا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات.