قال الإعلامي تامر أمين، إن الطفلة "جنة" تعرضت لكل أنواع البشاعة والقسوة واللإنسانية والوحشية من أهلها، مشيرًا إلى أن خالها تجرد من كل مشاعر الآدمية والقرابة والدم، حيث تناوب على اغتصابها أكثر من مرة، ومن جدتها أيضًا.

وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار": "سعيد إن المصريين لسة رحمتهم وقلبهم وشفقتهم لسه عايشين، المجتمع المصري انتفض وغضبان بشدة وفيه حالة من الحرقة، وهي في الحقيقة أختنا وبنتنا، مش عارف لو شفت خالها أو جدتها ربنا يستر ومصورش أو ارتكب جريمة، مين يقول إن الملايكة يتعمل فيها كده".

وأشار إلى أنه لا يعفي والدتها من مسئولية ما حدث: "رمتها وهي لحمة حمرا، وبعدين رفعت قضية طلب حضانة، عشان النفقة، استخدمت بناتها!، مش عارف الناس دي تركيبتها عاملة إزاي، الحيوانات أرحم من كده، أهلها عايزين الحرق".

توفيت الطفلة جنة، 4 سنوات مقيمة لدى جدتها، في مستشفى المنصورة الدولي، بعد بتر ساقها، إدعاء تعرضها للتعذيب بالكي في منطقة الأعضاء التناسية.

وألقت قوات مباحث مركز شربين، القبض على الجدة، التي تدعى "صفاء"، المتهمةبالتعدي على الطفلة بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبولها لا إراديًا، وحُرر محضر بالواقعة، وتجري النيابة تحقيقاتها.

وكان أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أجروا عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنة، وأكد تقرير الحالة الطبية للفتاة بالمستشفى، أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.