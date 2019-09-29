قال الإعلامي تامر أمين، إن إمام المسجد المجاور لمنزله قدم خطبة الجمعة الماضية للمُصلين بعنوان "الحفاظ على الأوطان"، لكون الوطن من المقاصد الأصلية التي دعى الإسلام بأحكامه الشرعية للحفاظ عليها "البيت، العرض، المال، الوطن".

وأضاف "أمين" خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن الإمام أكد خلال خطبته أن ما يدعو إليه البعض من دعوات للتخريب والدمار وعدم الاستقرار وبث الفتنة جميعهم يدخلون في باب الإفساد في الأرض، موضحا أن الإمام استند في خطبته على عدد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المشرفة: "طلعت من الخطبة عامل دماغ يقظة وفهم".

وأكد الإعلامي، أن أحد أصدقائه أخبره بأن خطبه المسجد المجاور له كانت عن "غزوة أُحد والدروس المستفادة منها"، متابعا: "أرجو أن يكون فيه توجيه حقيقي وفهم حقيقي للأدوار اللي أحنا بنلعبها ولازم الإمام والخطيب يبقي فاهم دوره".