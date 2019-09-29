قال الجيش الجزائري، اليوم، إنه لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ونقل بيان لوزارة الدفاع عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القول إن الجيش "لا يزكي أحدا وإن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

وأجبرت احتجاجات عارمة في الربيع الماضي بوتفليقة على التنحي بعد 20 عاما قضاها في السلطة، تاركا للجيش دور اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية، ومنذ التنحي ينظم عشرات الآلاف من المحتجين مظاهرات أسبوعية لرفض خطط إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، قائلين إنه لا يمكن اعتبارها حرة في الوقت الذي لا يزال فيه حلفاء لبوتفليقة في مواقع بالسلطة.