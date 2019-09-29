أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بإحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبدالطيف، إلى محاكمة عاجلة بمحكمة الجنايات لضربها وتعذيبها لحفيدتها جنة محمد سمير 5 سنوات، وشقيقتها أماني محمد سمير 6 سنوات، وإحداث إصابات بهما أدت لوفاة أولهما.

وكانت النيابة العامة بشربين بمحافظة الدقهلية، أمرت بإخلاء سبيل 5 من المتهمين بتعذيب الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ابنة قرية بساط كريم الدين بشربين، التي توفيت أمس متأثرها بجراحها.

واستعمت النيابة العامة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها ع. م. ا، 48 سنة، عامل، ووالدة الطفلة، أ. ع. م.، 20 سنة، ربة منزل، و م. ع. م، 19 سنة، عامل، وس. ع. م ، 15 عاما، عامل، و ر. ع. م، 14 سنة، عامل، والثلاثة أخوال الضحية ويقيمون بقرية بساط كريم الدين.

وقال أشرف عبد الوهاب يسين، محامي أسرة الطفلة، إن والد الطفلتين "أماني" و"جنة" اتهم في تحقيقات النيابة، جدتهما بتعذيبها، فأمرت النيابة باستمرار حبس الجدة وإخلاء سبيل أخوال الطفلتين وأمهم وجدهم لأمهم.

وأضاف ياسين لـ"الوطن"، أن الكي الذي تعرض له الطفلتين، يؤدي إلى صدمة العصبية وحدوث الوفاة، منوها بأن عقوبة القتل العمد في القانون الإعدام .

ولفظت الطفلة جنة أنفاسها، اليوم، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها، ما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف الأماكن بالجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

فيما أنهت مستشفى المنصورة الدولي إجراءات وتصريح الدفن للطفلة جنة (4 سنوات)، تمهيدا لدفنها. وشيع الآلاف من أبناء الدقلهية جثمان الطفلة جنة، مساء اليوم، إلى مثواها الأخير.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة شربين برئاسة الرائد محمد الأرضي، من ضبط 5 من المتهمين في المحضر، هم جد وجدة الطفلة، بالإضافة إلى أخوالها الثلاثة، للاستماع إلى أقوالهم، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.