بحث مفتي داغستان الشيخ أحمد أفنديع بدالله توف، مع الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة خلال لقائهما اليوم سبل التعاون المشترك من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيز الانتماء للأوطان والتصدي لأي فكر متشدد ونشر صحيح الدين المعتدل، واستعرض المفتي خلال اللقاء مع البشاري الذي يزور داغستان حاليا، إنجازات الإدارة الدينية لمسلمي داغستان وأنشطتها في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية بين أبناء المسلمين، فضلا عن الوضع القانوني المتميز للإسلام والمسلمين في عموم روسيا، خاصة في داغستان التي تحوي على أكثر من 3.5 مليون من السكان 99 % منهم مسلمين.

من جانبه استعرض البشاري، مهام و أهداف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة و دوره في تأصيل ثقافة السلم و التسامح و تشجيع أبناء المسلمين في تجسيد الدور الحضاري للإسلام في زمن تصاعد تيارات التطرّف والكراهية، واتفق الطرفان على بلورة خطاب إسلامي معتدل قادر أن يتجاوب مع المستجدات الفقهية، وذلك من خلال إقامة دورات تأهيلية للائمة والخطباء و المفتين تساعدهم على القيام بدورهم الدعوى في نشر الإسلام الصحيح، فضلا عن الاتفاق على توحيد الجهود بين المؤسستين لتفكيك خطاب التطرّف ووحماية المسلمين من التيارات المسيئة إلى الإسلام و التوظيف المصلحي له مع الحافظ على طبيعة التدين العام للمسلمين في داغستان المكون من وحدة المذهب والعقيدة الأشعرية.

جدير بالذكر، أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية مقرها أبوظبى وتهتم بقضايا المسلمين في العالم.