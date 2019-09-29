قال محمد الساعد، الكاتب الصحفي بجريدة عكاظ السعودية، إن وفاة حارس خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز الفغم، أدى لاشتعال الأحزان بداخل منازل المملكة: "في كل بيت سعودي فيه عزاء اليوم.. كلنا موجوعين ومفجوعين وتألمنا كثيرا".

وأضاف "الساعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن السعوديين كانوا يرون في الفقيد الإخلاص والمحبة للملك وكأنه ابن من أبنائه: "نحسبه عند الله شهيدا"، موضحا أن الخلاف الذي شب بينه وبين صديقه لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه في النهاية.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الفقيد كان متواضعا وكريم الإخلاق وصُلي عليه في الحرم المكي الشريف؛ وخرجت على إثره جنازة مهيبة حضرها الكثير من أصدقائه وزملائه وأسرته لكونه فقيد الجميع.

وعن تعليق فضائية "الجزيرة" على مقتل الفغم، قال "نحن معتادين على التوظيف القذر والتشفي في الموتى من قبل الفضائيات القطرية، ولا نريد أن ننبش في تاريخ حمد بن خليفة وقتلهم لأعضائهم وغدروا بهم وعزلوهم وانقلبوا عليهم.. تاريخ قطر الدموي قتل ملايين العرب، واليوم يتحدثون عن قضية جنائية ويحاولوا التشفي وإشباع خصومتهم مع المملكة العربية السعودية وهو أمرا ليس مستغربا منهم".