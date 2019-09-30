كشف النجم محمد هنيدي، عن تعرضه لواقعة طريفة، في أثناء استخراجه تأشيرة عمل، من السفارة الأمريكية في القاهرة، قبل أيام، ليتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم "ستاند أب كوميدي" هناك، تحت عنوان "هنيدي لايف".

وروى هنيدي، لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة، قائلا: "ذهبت إلى مقر السفارة مرات عدة، وكان لا بد من مقابلتي للقنصل الأمريكي، وبالفعل التقيته، ووجدته شابا لطيفا، ولكنني وجدته يُحدثني عربي مكسر، ويقول (أنا هديك الفيزا، بس بشرط، عاوزك تديني حباية تخليني أتكلم عربي كويس"، وذلك في إشارة منه إلى إحدى حلقات مسلسله الأخير "أرض النفاق".

وأكمل "هنيدي": "فوجئت بالقنصل مُحتفظ بالحلقة الـ 16 من المسلسل على هاتفه المحمول، واتضح أنه يتابع حلقاته بشغف شديد عبر منصة "نتفليكس"، وهو ما أسعدني بشدة".

وشارك في بطولة "أرض النفاق" هنا شيحة، دلال عبدالعزيز، محمد محمود، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكوكبة من النجوم، والعمل سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.