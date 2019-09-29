بعد تكريمه في الجونة.. 3 أعمال فنية شهدت ميلاد نجومية محمد هنيدي

وسط تصفيق حار من الحضور في ختام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، سلّم الفنان أحمد السقا، زميله الفنان محمد هنيدي، درع مهرجان الجونة تكريما له عن مجمل أعماله.

وارتبط الجمهور المصري والعربي بأعمال هنيدي، سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح أو مشاركته بصوته في أفلام الرسوم المتحركة، إذ نجح بموهبته وبخفة في البقاء ضمن نجوم الصف الأول في السينما على مدار سنوات طويلة، بدأت من التسعينيات وحتى الآن.

بدأ هنيدي مشواره الفني في الثمانينيات من القرن الماضي، بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، إذ شارك في بأدوار صغير مع مخرجين كبار مثل "يوسف شاهين وعاطف الطيب"، حتى جاءت فرصته مع الملك فريد شوقي عام 1991 لشخصية "عطا" في المسلسل الشهير "البخيل وأنا".

بعد "عطا" بدأ هنيدي خطوات واثقة نحو النجاح، إذ وقف أمام الزعيم عادل إمام في أفلام مثل "بخيت وعديلة" و"المنسي"، بأدوار صغيرة لكنها أظهرت موهبته وخفة ظله وحضوره، وبعدها انطلق نحو الشهرة

فيلم إسماعيلية رايح جاي

قدم هنيدي فيلم "إسماعيلية رايح جاي" أمام محمد فؤاد، حنان ترك، وخالد النبوي، في موسم صيف 1997، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا لم يتوقعه أحد، وتربع على عرش موسم الأفلام التي نافسته في الموسم ذاته، وسط دهشة النقاد الذين فوجئوا بنجاح فيلم شبابي بوجوه معظمها صاعدة وبإنتاج صعيف.

مسلسل إنت عامل إيه

في العام ذاته عرض المسلسل التليفزيوني "انت عامل إيه" في شهر رمضان، وقف فيه هنيدي أمام الكوميديانات من أبناء جيله، وهم: علاء مرسي، صلاح عبدالله، وصديقه المقرب الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنانة هالة فاخر. وحقق نجاحا كبيرا.

وسرّد المسلسل قصة 4 أصدقاء عاشوا طفولتهم في إحدى مناطق الريف، وينتقلون للعيش معا في شقة فوق سطح أحد المنازل بالقاهرة، ويحاول كل منهم تحقيق أحلامه في الحياة، وجسّد هنيدي في المسلسل شخصية "بيبو" الذي يحلم أن يكون مطربا.

مسرحية حزمني يا

"حمامة" أشهر أدوار هنيدي الكوميدية في المسرح، قدّمها على مدار 3 سنوات في مسرحية "حزمني يا"، التي عرضت من العام 1994 وحتى 1996، أمام فيفي عبده، حسن حسني، مدحت صالح، شريف منير، وماجدة زكي، من إخراج سمير العصفوري، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا آنذاك.

وبعد تكريمه في النسخة الثالثة من مهرجان الجونة، قدّم هنيدي الشكر لإدار المهرجان على التكريم، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قال فيه: "شكرا لمهرجان الجونة على تكريمي، وشكرا لكل جمهوري اللي عمري ما كنت هعمل حاجة لولاهم.. وربنا يرحم كل شهدائنا من الجيش والشرطة".