وصف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حادثة قتل المواطن جمال خاشقجي، بأنها مؤلمة جدا، مؤكداً أنه لم يعلم بها قبل وقوعها.

وشدد "بن سلمان"، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، ونقلته وكالة "رويترز"، على أن العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي، وسيحاسب كل مسؤول عنها.

واعتبر ولي العهد السعودي، أن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، عمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مشيرا إلى أن السعودية تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا، حيث إنه يفضل الحل السياسي.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.