أكد الأمير محمد بن سلمان، أنه إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيد.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، أن النفط سيصل إلى أسعار خيالية، إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.