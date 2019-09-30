الإسكندراني: وضعنا ليس العراق أو سوريا.. وأطالب الشعب بالتصدي للمخططات الخارجية

وجه الفنان سمير الإسكندراني، رسالة إلى الشعب المصري طالبهم فيها بالتصدي للمخططات الخارجية التي تستهدف النيل من مصر وزعزعة الثقة بين الدولة والشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الوضع في مصر لا يماثل ما يجري في الدول الشقيقة العراق وسوريا وليبيا، نحن نعيش في أمن وآمان"، متابعا "لا يعني ذلك أنه لا يوجد مشكلات فالكمال لله وحده، ولكنها مسألة وقت، وعلينا أن نفطن إلى أن أعداء مصر كثيرين ومتربصين وأهدافهم تنطوي على حقد وكراهية".

وطالب بضرورة وحدة الصف، محذرا من أن التشرذم ثمنه هائل وفادح.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمن سأل عنه أثناء تعرضه لوعكة صحية.