قالت رانيا يعقوب، الخبيرة المالية والمصرفية، إن تحسن مؤشرات البورصة دليل على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن تحسن مؤشرات البورصة تعني تحسن أداء الشركات العاملة في السوق المصرية، وتزايد معدلات النمو، وتزايد الاستثمارات غير المباشرة.

وأوضحت أن تحسن مؤشرات البورصة لا يعتبر أمرا بعيدا عن المواطن البسيط، فالمواطن يستطيع الاستثمار في البورصة خاصة إذا كان يبحث عن عوائد أعلى من عوائد البنوك.

وأشارت الخبيرة المالية إلى أن هناك مجموعة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية في مصر على مدار الفترة الماضية، منها ارتفاع معدلات النمو، ورفع تصنيف مصر الائتماني، لافتة إلى أن ذلك يعزز من قدرة الاقتصاد المصري، وأن ذلك ظهر في انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.