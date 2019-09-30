يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمتابعة تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور عددا من المسؤولين والوزراء.

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد أنّه ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وسيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل مع الحكومة لاستهداف القرى الأكثر احتياجا، بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي هذه القرى.

وأشار مدبولي إلى أنّه يجب العمل على أن تكون هناك منظومة لتحقيق جودة الحياة لأهالي القرى المستهدفة، سواء بتحسين الخدمات المقدمة لهم، أو توفير فرص عمل لأهالي هذه القرى وغيره، لافتا إلى أنّ هناك جهودا بُذلت بالفعل منذ بداية العام المالي الحالي، وأنّ هناك تركيزا على تحقيق تنمية متكاملة، في القرى التي بدأنا العمل بها